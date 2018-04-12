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26. 04. 2018

В Ивьевском районе грузовик насмерть сбил велосипедиста

Под Ивье грузовик насмерть сбил велосипедиста, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома. Авария произошла поздно вечером 24 апреля на дороге Ворона - Ошмяны – Юратишки - Ивье.

Мужчина 1979 года рождения ехал на велосипеде по краю проезжей части. При встречном разъезде водитель грузовика, который двигался следом, поздно заметил велосипедиста и не смог избежать наезда. Велосипедист погиб на месте.

В рукаве одежды погибшего обнаружена разбившаяся бутылка со спиртным. Был ли он пьян, пока неизвестно. Велосипед был оборудован световозвращателями спереди и сзади, но световых приборов на нем не было. Кроме того, не было фликеров на одежде.

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В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

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