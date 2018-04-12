Минчанка взяла в лизинг телевизор и сразу же продала его

В минскую милицию обратились представители одной из крупнейших лизинговых компаний и заявили, что их клиентка не осуществляет платежи по договору, а также не выходит на связь. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оказалось, что неработающая жительница Минска оформила у компании в лизинг телевизор «LG» стоимостью более 4000 рублей. Сразу же после этого она перепродала его через объявление в интернете, а вырученные деньги потратила на личные нужды и оплачивать лизинговые платежи не собиралась.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 209 УК (Мошенничество), ей.

В 2015 году женщина аналогичным образом завладела цифровым фотоаппаратом стоимостью более 2000 рублей у другой лизинговой компании. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за взяточничество.