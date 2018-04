Ольга Хижинкова пробежала венский полумарафон

Вена встречала тридцатиградусной жарой, сочной молодой листвой и запахом сирени. Все-таки эстафета – это всегда квест, маленькое приключение.) Причем, начинается оно уже на стадии раннего планирования и логистики. Ведь всегда на пути встают непреодолимые обстоятельства в виде самоустранившихся, пускай и по уважительной причине, членов команды ( привет, @natasha_stelmakh ), экстренному поиску замены (привет, @irenrombalskaya и Василиса), а когда над мероприятием и вовсе нависает угроза срыва, на помощь неожиданно приходит посольство РБ в Австрии.) Вообще, в планах было 15 километров, но особенности эстафеты внесли свои корректировки. Пэтому с 15-го по 21-й км бежали в компании с @abladik . В процессе обсудили местные демографические и гендерные особенности, а также обменялись познаниями в области легкой атлетики и пауэрлифтинга, соответственно.)) А пока ожидали по традиции затерявшегося на дистанции Серегу, ели десерт с интригующим названием #кайзершмаррн. 🤷‍♀️ А вообще, я поняла, что весенние и летние марафоны при всех своих прелестях – не совсем моя история. 21 километр даже по такой ровной, лишенной утомительных подъемов трассе на открытом солнце при температуре +28 превращается в испытание, которое удается пройти далеко не всем. Огромное количество атлетов сходили с дистанции, многих госпитализировали. Поэтому мои непростые взаимоотношениями с физическими нагрузками на солнце заставили быть бдительнее и собраннее: не пропустила ни одного пункта с холодной водой и возможностью охладиться мокрой губкой, хотя тут и-за потока атлетов возникали пробки. Это стало единственным минусом в организации марафона. Все остальное как по маслу. Около 40 тысяч участников из 130 стран мира. Никаких пробок и заторов. Старт под воодушевляющие звуки венского вальса. Огромное количество музыкальных площадок на протяжении трассы. Поддержка со стороны населения. И конечно же, отличная компания. Спасибо, Вена. Было классно ❤️ #marathon #marathonvienna #running #austria #vienna #marathonrelay

