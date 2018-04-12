Белорусская модель, бегунья и просто красавица Ольга Хижинкова пробежала венский полумарафон. «Вена встречала тридцатиградусной жарой, сочной молодой листвой и запахом сирени. Все-таки эстафета – это всегда квест, маленькое приключение», - отметила она в Instagram.

По словам модели, сначала она планировала пробежать 15 километров, но особенности эстафеты внесли свои корректировки, и она пробежала 21-й километр.

«А вообще, я поняла, что весенние и летние марафоны при всех своих прелестях – не совсем моя история. 21 километр даже по такой ровной, лишенной утомительных подъемов трассе на открытом солнце при температуре +28 превращается в испытание, которое удается пройти далеко не всем. Огромное количество атлетов сходили с дистанции, многих госпитализировали. Поэтому мои непростые взаимоотношениями с физическими нагрузками на солнце заставили быть бдительнее и собраннее: не пропустила ни одного пункта с холодной водой и возможностью охладиться мокрой губкой, хотя тут из-за потока атлетов возникали пробки. Это стало единственным минусом в организации марафона», - рассказала Ольга Хижинкова.

«Все остальное как по маслу. Около 40 тысяч участников из 130 стран мира. Никаких пробок и заторов. Старт под воодушевляющие звуки венского вальса. Огромное количество музыкальных площадок на протяжении трассы. Поддержка со стороны населения. И конечно же, отличная компания. Спасибо, Вена. Было классно», - подчеркнула она.