Теплая погода в Беларуси вернется в воскресенье

Погодные условия в Беларуси с воскресенья обусловят теплые воздушные массы: установится теплая погода. Об этом сообщили в Белгидрометцентре.

В пятницу ночью местами, а днем на большей части территории кратковременные дожди различной интенсивности. В отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Ночью 2-7 градусов тепла, по югу - до 9, днем 11-17 градусов.

В субботу ожидается преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северо-западных районах возможны небольшие кратковременные дожди, в отдельных местах с грозами. Ветер западный, днем с переходом на южный. Ночью ветер слабый, днем умеренный. В ночные и утренние часы в низких местах и вблизи водоемов непродолжительные туманы. Ночью от 2 до 7 градусов, днем - 14-20, по юго-западу - до 24.

С воскресенья ситуация изменится. Погодные условия в нашей стране обусловят теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Установится теплая погода. В воскресенье местами короткие летние дожди под аккомпанемент гроз. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью 7-12 градусов тепла, днем воздух до 17-23, по югу - до 24-27.

В понедельник во многих районав кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Ночью 7-12 градусов, по югу - до 14. Днем до 19-25 градусов, по югу - до 27.

По предварительному прогнозу, в первых числах мая сохранится теплая погода.