Доработанный белорусский электромобиль представят к концу года

Доработанный белорусский электромобиль планируется продемонстрировать до конца 2018 года, сообщил 26 апреля председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков на сессии Общего собрания НАН. "Сейчас активно работаем уже над полностью белорусским образцом электромобиля", - отметил он.

При этом планируется создание электромобиля не одного типа, а нескольких: представительского класса, среднего класса и доступный для широких слоев населения, передает БелТА.

Уже сейчас белорусские ученые демонстрируют линейку электротранспорта белорусской разработки - скутеры, велосипеды, мопеды.

Серийное производство электромобилей может быть налажено на новом или уже действующем предприятии, например, на "БЕЛДЖИ". «Если наш электромобиль будет по своим техническим характеристикам не уступать зарубежным аналогам, тогда будет ставиться вопрос о его производстве», - отметил Владимир Гусаков.