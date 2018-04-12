Лукашенко: сельхозпредприятия идут с протянутой рукой в бюджет и просят субсидии

Предприятия несут серьезную ответственность за сохранность сельхозтехники, заявил 26 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по вопросам соблюдения противопожарной дисциплины и обеспечения хранения сельхозтехники. По его словам, должная работа по обеспечению сохранности и укомплектованности машинно-тракторного парка до сих пор не налажена, сообщили в Администрации главы государства.

Президент отметил, что его эти вопросы бы не волновали, если бы сельхозтехнику предприятия покупали за свои средства, однако сегодня «сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности идут с протянутой рукой в бюджет и просят субсидии, дотации и кредиты, притом льготные, и за счет этого приобретают технику и проводят прочие мероприятия».

Александр Лукашенко также поинтересовался, как выполнено его поручение до 15 апреля разобраться с фактами бесхозяйственности самым жестким образом, вплоть до возбуждения уголовных дел. Отдельно были затронуты вопросы противопожарной безопасности. «Не дай бог получить что-то близкое к Кемерово. Мое требование вы знаете, повторю еще раз: проверить все объекты и устранить все имеющиеся нарушения, притом жесточайшим образом», - потребовал глава государства.

Кроме того, президент заявил о своем намерении посетить пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС районы Беларуси, чтобы посмотреть, как идет посевная кампания и как выполняются поручения по дополнительному вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель.