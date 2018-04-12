В Нацбанке объяснили причины ускорения инфляционных процессов

В Беларуси в I квартале 2018 года обеспечена монетарная и финансовая стабильность в стране, динамика инфляционных процессов находилась в рамках прогнозной траектории. Об этом говорилось 26 апреля на расширенном заседании правления Национального банка, сообщили в регуляторе.

В марте инфляция в годовом выражении составила 5,4% при целевом прогнозе не более 6%. Ускорение инфляционных процессов (в декабре 2017 года инфляция в годовом выражении была 4,6%) вызвано повышением административно регулируемых цен и тарифов, заявили в Нацбанке.

В первом квартале финансовый Беларуси сохранял устойчивость по отношению к наиболее значимым рискам. Обеспечено стабильное и бесперебойное функционирование платежной системы. Банки и Банк развития в целом выполняли нормативы безопасного функционирования. Устойчиво работал страховой сектор и сектор иных финансовых посредников. На фоне погашения значительных объемов валютных обязательств улучшается структура ЗВР при небольшом снижении их величины.