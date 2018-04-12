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26. 04. 2018

В Орше бездомный ограбил церковь и поселился в гостинице

В Орше утром 23 апреля в милицию обратился настоятель одной из церквей, заявивший, что ночью кто-то камнем разбил стекло в храме и залез внутрь. По его словам, неизвестный украл из сейфа 1000 рублей, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По подозрению в краже был задержан местный бомж 1985 года рождения. Перед преступлением мужчина целый день провел в церкви и, вероятно, смог подсмотреть, где находится сейф и ключ от него.

После кражи он принялся разъезжать по городу на такси, тратить деньги в местных магазинах и даже оплатил номер в местной гостинице. Задержали его в объекте общепита.

 

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