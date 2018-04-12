В Минской области школьник-хакер шантажировал своего учителя

В Минской области школьник взломал страницу социального педагога и шантажировал его. Как сообщили в УВД Миноблисполкома, подросток хотел таким образом "проучить" учителя за то, что тот ранее рассказал родителям нескольких старшеклассниц, что их дочери курят.

Чтобы убедить педагога установить вредоносное программное обеспечение, школьник под видом девушки создал фейковую страницу в соцсетях и "познакомился" с учителем. Через некоторое время "девушка" предложила по ссылке установить программу-плеер, которая якобы очень качественно воспроизводит любую музыку. Молодой педагог установил программу, но музыку она не проигрывала. Тогда "девушка" предложила изменить сетевые настройки. После того, как мужчина перенастроил компьютер, школьник получил доступ к его странице в соцсети.

Затем «новая знакомая» заявила, что сделает достоянием всей школы переписку мужчины в соцсетях, если он публично не извинится перед всеми ребятами и не перестанет рассказывать о проштрафившихся школьниках их родителям. Вместо этого учитель обратился в милицию, которая и выявила школьника.

На подростка заведено уголовное дело по ч.2 ст.349 УК (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из корыстной или иной личной заинтересованности).