В Беларуси в воскресенье потеплеет

27 апреля погодные условия на территории Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается облачно, с прояснениями. Днем на большей части территории страны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный до порывистого, местами сильный порывитсый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +11..+17°С. Атмосферное давление будет расти.

28 апреля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в дневные часы по северо-западу скажется влияние фронтального раздела. Облачно, с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах республики ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный с переходом на южный 4-9 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +2..+7°С, максимальная днем +14..+21°С, по юго-западу +22..+24°С, передает Белгидрометцентр.

29 апреля погоду в нашей стране обусловят атмосферные фронты и теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы. Ожидается облачно, с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +17..+23°С, в южных районах +24..+27°С.