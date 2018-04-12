Лента RSS
Подписаться на ленту
27 апреля 2018, пятница, 09:32
+14°C
Завтра +17°C
+14°C
Завтра +17°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,44
27. 04. 2018

Иван Айтплатов подготовил новую коллекцию весна-лето 2018 года

Белорусский дизайнер Иван Айплатов подготовил лукбук коллекции весна-лето 2018 года. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Новые фотографии новой коллекции дизайнер обещает совсем скоро.

 

Это Интересно
Жизнь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.