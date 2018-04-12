Иван Айтплатов подготовил новую коллекцию весна-лето 2018 года

Белорусский дизайнер Иван Айплатов подготовил лукбук коллекции весна-лето 2018 года. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.
Новые фотографии новой коллекции дизайнер обещает совсем скоро.
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Белорусский дизайнер Иван Айплатов подготовил лукбук коллекции весна-лето 2018 года. Об этом он рассказал в своем аккаунте в Instagram.
Новые фотографии новой коллекции дизайнер обещает совсем скоро.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.