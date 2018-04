Иван Айтплатов подготовил новую коллекцию весна-лето 2018 года

🎉Прямо на дне рождения нашего магазина @aiplatov.panaskin ,мы подготовили для вас лукбук коллекции весна-лето 2018. Новые фото совсем скоро! #айплатов #иванайплатов #aiplatov #ivanaiplatov

A post shared by IVAN AIPLATOV (@aiplatov) on Apr 17, 2018 at 11:22pm PDT