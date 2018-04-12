В Беларуси впервые установили тариф на зарядку электромобилей

В Беларуси впервые установили тариф на электроэнергию "Белэнерго", используемую для зарядки электромобилей. Об этом сообщили в министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Тариф вводится с 1 мая и составляет 0,15693 рубля (без НДС) за 1 кВт·ч, что на 48% ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг.

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В МАРТ отметили, что установление тарифа направлено на стимулирование потребления электроэнергии электромобилями и, как следствие, замещение потребления нефтепродуктов, производимых из импортной нефти, электроэнергией, выработанной на отечественных электростанциях, в том числе БелАЭС. Тариф подлежит индексации на изменение курса рубля к доллару.

Тариф сопоставим с тарифом на электроэнергию для населения, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее выработку.

Госрегулированию подлежит сам тариф на электроэнергию, а тариф на оказание услуги по зарядке автомобилей хозяйствующий субъект будет определять самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка с учетом затрат на покупку электроэнергии по тарифу и иных затрат на оказание услуги.