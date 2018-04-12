Бикини, смузи, океан – Валери Вивьер поделилась секретом счастья

Отдыхающе-работающая на индонезийском острове Бали белорусская модель Валери Вивьер заявила в Instagram, что абсолютно счастлива.
«Бикини, смузи, океан… А вы хотите на Бали?» - спросила она.
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Отдыхающе-работающая на индонезийском острове Бали белорусская модель Валери Вивьер заявила в Instagram, что абсолютно счастлива.
«Бикини, смузи, океан… А вы хотите на Бали?» - спросила она.
В детстве, когда мои ноги свешивались с кровати, я боялся, что какой-нибудь монстр ухватит меня за них. Вырос, завел кота. Кошмар стал явью.