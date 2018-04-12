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27. 04. 2018

В Беларуси с 1 мая повышается бюджет прожиточного минимума

В Беларуси установлен бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля в размере 206,58 рубля. Об этом говорится в постановлении министерства труда и социальной защиты от 24 апреля №47, которое 27 апреля официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новый бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 229,78 рубля, пенсионеров - 157,5, студентов - 199,75, детей в возрасте до трех лет - 132,98, детей в возрасте от трех до шести лет - 183,35, детей в возрасте от 6 до 18 лет - 223,91.

Также постановлением № 48 установлены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта 2018 года в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля.

Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения составит 437,85 рубля, пенсионеров - 342,56, студентов - 322,41, детей в возрасте до трех лет - 277,73, детей в возрасте от трех до шести лет - 359,22, детей в возрасте от 6 до 18 лет - 370,38, на одного члена семьи из четырех человек - 340,56, молодой семьи из трех человек - 369,99.

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