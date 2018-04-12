В минтруда рассказали о грядущих изменениях в Трудовой кодекс

Начальник главного юридического управления министерства труда и социальной защиты Беларуси Валентина Масловская рассказала о предлагаемых изменениях и дополнениях в Трудовой кодекс.

Так, предлагается ввести новую форму занятости - дистанционную работа с заключением трудового договора. Новый подход позволит прописывать в правилах внутреннего трудового распорядка «работу вне офиса». Работник сможет выполнять задания и пересылать их нанимателю по электронной почте, не тратя при этом времени на дорогу. При этом заключение трудового договора гарантирует работнику выплату хотя бы минимальной зарплаты, ежегодное предоставление отпуска не менее 24 календарных дней, оплату больничного, сообщает «Советская Белоруссия».

Трудовой договор заключается лично работником. Режим рабочего времени определяется по договоренности сторон, но на работника распространяются нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха, определенные законодательством о труде.

Тем не менее, новшество касается только работы, которую можно выполнять с использованием IТ-технологии. При этом дистанционный труд может использоваться как в мелком бизнесе, так и на крупных госпредприятиях.

В проект закона также включено право нанимателя временно переводить работника с его согласия на другую работу на срок до полугода. По окончании этого срока человек возвращается на основное рабочее место, и его зарплата остается, как минимум, прежней. То есть наниматель сможет подыскивать кандидатуру на вакантную должность, не опасаясь, что она долгое время остается незанятой. Сейчас временный перевод предусмотрен в случае производственной необходимости на месяц и без согласия работника.

Кроме того, предусмотрен и вариант перевода к другому нанимателю. При этом трудовой договор, заключенный с работником, не прекращается, а новый не заключается. Перевод регулируется приказами. Все социальные гарантии обеспечивает наниматель, с которым заключен трудовой договор. При работе у другого нанимателя работник обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка и иным документам другого нанимателя, выполнять письменные и устные приказы и распоряжения другого нанимателя, который, в свою очередь, обязан обеспечить работнику условия труда.

Помимо этого, в Трудовом кодексе появится понятие «одинокий родитель». Сейчас под такую классификацию подпадает лишь мать, не состоящая в браке и воспитывающая несовершеннолетнего ребенка, сведения об отце которого внесены в запись акта о рождении ребенка со слов этой самой матери. Новое понятие охватит также мать, отца, усыновителей и удочерителей и тех, чей супруг или супруга лишены родительских прав, признаны недееспособными, объявлены умершими, признаны безвестно отсутствующими.

Также планируется предоставить отцу или отчиму отпуск по уходу за ребенком. Неоплачиваемый отпуск в 14 дней будет предоставляться в течение полугода после рождения ребенка. Работодатель обязан отпустить человека в такой отпуск.

Планируется предоставить право работать во время отпуска по совместительству полный рабочий день, тогда как сегодня можно лишь половину рабочего времени. Кроме того, изменения дадут право компенсировать отпуск не только в целом, но и разделенный на несколько частей.