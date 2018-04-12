Глава МВД намекнул на посадки в сельском хозяйстве

Время уговоров и рассуждений при проверке сельхозпредприятий прошло, правоохранители намерены применять эффективные меры воздействия на хозяйства и организации. Об этом заявил 26 апреля министр внутренних дел Игорь Шуневич после совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко.

По его словам, там, где проводились проверки, «в какой-то степени порядок наведен, но эта степень явно недостаточна для того, чтобы сказать, что у нас все в порядке, все шестеренки вращаются так, как нужно». «Масло в эти шестеренки мы подольем в ближайшее время, и они будут вращаться - это точно», - пригрозил министр, передает БелТА.

Игорь Шуневич заявил, что МВД в ближайшее время выработает систему мер для эффективного воздействия на негативные процессы в сельском хозяйстве. «В ближайшее время те, кто нас не услышал в первый раз, почувствуют на себе наше воздействие», - подчеркнул он, добавив, что предприятий, которые сразу же не реагируют на требования, хитрят и скрывают истинное положение дел, достаточно.

Среди основных нарушений в селхозорганизациях он назвал нарушения загубленную технику, «приписки сплошь и рядом, нарушение технологий, которое влечет весь негатив - от падежа до невыплаты зарплат». «Есть еще время устранить недостатки, прислушаться к нашим советам, потому что больше советовать мы не будем», - добавил глава МВД.