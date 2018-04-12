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27. 04. 2018

Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Источник фото: ByMedia.net

Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение своим постановлением от 25 апреля №325 принял Совета министров.

Как сообщили в правительстве, ставка экспортной пошлины на сырую нефть вырастет со 111,4 до 118,5 доллара за 1 тонну, на прямогонный бензин с 61,2 до 65,1 доллара.

Пошлина на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла увеличится с 33,4 до 35,5 доллара за 1 тонну.

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