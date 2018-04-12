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27. 04. 2018

В Бресте мужчина «заминировал» и угрожал взорвать кафе

В Бресте вечером 26 апреля из кафе на Варшавском шоссе эвакуировали 17 человек из-за ложного сообщения о минировании. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.

В 23:10 в Московский РОВД Бреста с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил о минировании кафе и о готовящемся взрыве. Из заведения были эвакуированы 17 человек, однако при обследовании кафе специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов.

Вместе с тем правоохранители оперативно установили звонившего. Им оказался неработающий житель агрогородка Мотоль Ивановского района. Подозреваемый задержан. По факту случившегося проводится проверка.

 

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