Ольга Барабанщикова уже через полтора месяца станет мамой

Белорусской певице и теннисистке Ольге Барабанщиковой до рождения ее первого ребенка осталось примерно полтора месяца.

«Стало тяжеловато во многих смыслах (вес, большой животик, побаливает иногда спина и прочие мелочи), но осознавать, что внутри тебя живет и развивается маленький человек-волшебно!» - отметила она в Instagram.

Вместе с тем она призналась, что ей «уже немного грустно от того, что это скоро закончится». «Начинаю с моей девочкой разговаривать... Жаль, что гладить живот много нельзя, а так хочется. Как будто её глажу по головке», - добавила Ольга Барабанщикова.