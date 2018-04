Ольга Барабанщикова уже через полтора месяца станет мамой

Осталось примерно полтора месяца.... стало тяжеловато во многих смыслах(вес,большой животик,побаливает иногда спина и прочие мелочи )), но осознавать,что внутри тебя живет и развивается маленький человек-Волшебно! 💫 и уже немного грустно от того,что это скоро закончится.... ☺️ начинаю с моей девочкой разговаривать.... ) жаль,что гладить живот много нельзя,а так хочется 🙈😂 как будто её глажу по головке 😍 я уже 9 или 10 кг в плюсе,хоть и стараюсь следить за питанием(но иногда делаю поблажки)) и занимаюсь спортом(очень лайт).... а у вас как было? Как потом сгоняли лишнее? Музыку ставили ребёночку в животике,разговаривали с ним/ней? Оооой у меня столько вопросов🤦🏼‍♀️😅 но не задавать же их под каждым постом ))) Делитесь своими историями! Их всегда очень интересно читать и в них столько полезной информации! 💖Заранее благодарю 🙏🏻 Всем счастливого дня! 🤗#беременность#колобусинка#улыбнитесь#ом

