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27. 04. 2018

Новой культурной столицей Беларуси признан Пинск

Источник фото: Wikimedia

Пинск признан культурной столицей Беларуси на следующий, 2019 год. Звание официально было передано ему от Новополоцка 26 апреля. Ранее титула культурной столицы были удостоены Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Молодечно, Бобруйск и Новополоцк.

В 2017 году город, который признан вторым в стране после Гродно по архитектурному наследию, отметил 920-летие с момента первого летописного упоминания, сообщает pinsk.eu.

В Пинске проходит фестиваль творчества "Зори над Пиной". В этом году 9 мая здесь пройдет фестиваль уличного искусства. Также в планах организация фестиваля старинной лютневой музыки.

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