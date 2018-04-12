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27. 04. 2018

«Белавиа» начинает полеты в Казань и Ростов-на-Дону

Белорусская авиакомпания «Белавиа» 26 апреля открыла воздушное движение между Минском и российской Казанью, а с 27 апреля начинает выполнять регулярные рейсы из в международный аэропорт Платов в российском же Ростове-на-Дону.

В Казань рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю. Из Минска самолеты будут вылетать в 23:50 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям и прибывать в международный аэропорт Казань в 02:10 по местному времени. Обратные вылеты — в 03:40 по понедельникам, средам, пятницам и субботам с посадкой в Минске в 06:00.

Полеты в Ростов-на-Дону будут выполняться четыре раза в неделю: из Минска самолеты будут вылетать в 23:30 по понедельникам, средам, пятницам и субботам и прибывать к месту назначения на следующий день в 01:45 по местному времени, обратный рейс с вылетом в 03:15 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, приземление в Национальном аэропорту Минск — в 05:35.

Стоимость авиабилетов в оба направления одинаковы: при покупке на сайте белорусского перевозчика составлят от 106 евро в одну сторону (таксы и сборы включены), туда-обратно — от 199 евро.

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