Белорус погиб в США при ремонте колеса обозрения

В США погиб рабочий, следящий за исправностью аттракционов, во время проверки колеса обозрения на ярмарке в городе Александер-Сити в штате Алабама. По неофициальной информации погибший 45-летний мужчина был белорусом, однако его имя и фамилия не называются.

Как сообщает Daily Mail, оператор аттракциона с названием «Кольцо огня» попросил рабочего осмотреть часть механизма, которая, по его мнению, выглядела не так, как надо. В ходе проверки мужчина сорвался с высоты и разбился насмерть.

Мужчина работал в сфере развлечений в США 20 лет и сам владел аттракционом по соседству с тем, который он проверял. Не исключено, что семьи в США у него не было. Знакомые утверждают, что каждую неделю он звонил матери в Беларусь.