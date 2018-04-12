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27. 04. 2018

Павел Легкий: законопроект о СМИ претерпит определенные изменения

Проект закона о СМИ проходит этап детальной доработки, сообщил на пресс-конференции замминистра информации Беларуси Павел Легкий. По его словам, после первого чтения в парламенте было высказано много замечаний и предложений, которые сейчас отрабатываются.

Работа над документом идет в министерстве информации и на площадке профильной комиссии Палаты представителей. Замминистра также пообещал привлекать представителей общественных организаций, которые уже в формате круглого стола, рабочих групп будут обсуждать конкретно детали, предлагаемые новации, замечания и предложения, передает БелТА.

Павел Легкий не исключил, что ко второму чтению проект закона претерпит определенные изменения и будет не таким, в каком он проходил первое чтение.

 

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