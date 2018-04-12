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27. 04. 2018

В Полоцком районе двое мужчин зарезали 46-летнюю женщину

В Полоцком районе раскрыто убийство местной жительницы, сообщили в УВД Витебского облисполкома. С заявлением об исчезновении невестки в милицию обратилась пенсионерка, которая сообщила, что не знает ничего о родственнице с середины марта.

Пропавшая 46-летняя женщина проживала в дачном доме. При проведении оперативно-розыскной работы была получена информация, что в день исчезновения она находилась в доме мужчины, с которым ранее сожительствовала. Также были установлены присутствовавшие в тот момент в доме лица. Как оказалось, именно тогда женщине нанесли несколько ножевых ранений, от которых она скончалась, а тело сбросили в реку.

Возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 УК Беларуси. Двое подозреваемых в совершении преступления, 1963 года рождения, задержаны и находятся в изоляторе временного содержания Витебска.

 

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