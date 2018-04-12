В Беларуси расширят права бюджетных организаций в стимулировании работников

В Беларуси планируют расширить права руководителей бюджетных организаций в стимулировании работников за инициативу и результативный труд. Об этом сообщил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время онлайн-конференции 27 апреля.

По его словам, в подготовленных минтруда и соцзащиты нормативных правовых актах предусматривается установление базовой ставки (вместо тарифной ставки первого разряда) на уровне бюджета прожиточного минимума, переход от централизованного к смешанному регулированию оплаты труда работников бюджетных организаций, передает БелТА.

Также прорабатывается вопрос расширения льгот для нанимателей за добровольное страхование дополнительной пенсии работников. Конкретный список льгот пока не сформирован.