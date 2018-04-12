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28. 04. 2018

В Беларуси установится теплая погода

28 апреля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом на южный днем умеренный, по западу порывистый. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +14..+20°С, по юго-западу страны +21..+23°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

29-30 апреля погоду в нашей стране обусловят атмосферные фронты и теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы, передает Белгидрометцентр.

Установится теплая погода.

29 апреля местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +17..+24°С, по юго-западу +25..+27°С.

30 апреля местами, преимущественно в северных и центральных районах страны, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем от +20°С по северо-востоку до +29°С по югу страны.

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