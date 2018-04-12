Лукашенко пригрозил посадками и разгоном правительства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 апреля во время поездки в Житковичский район посетил ОАО «Туровский молочный комбинат», где ему доложили о выполнении поручений по увеличению мощности переработки молока, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью по новейшим технологиям в стране в целом, а также в области и на комбинате.

смотрите также Лукашенко призвал не скупиться на реконструкцию моста в Житковичах

Главе государства рассказали о реализации инвестпроекта по запуску второй производственной мощности, производственно-технических характеристиках, финансово-экономическом состоянии и перспективах развития предприятия. Было отмечено, что Туровский комбинат - одно их самых успешных производств в регионе, сообщили в Администрации президента.

Предприятие смогло за несколько месяцев значительно нарастить объемы собственной сырьевой базы за счет укрепления дисциплины в хозяйствах, грамотного распределения ресурсов и подбора кормов. Президент отметил, что именно поэтому требует обеспечивать порядок на сельхозпредприятиях. "Дисциплина и порядок - это наше спасение. И 25% сокращения затрат в сельском хозяйстве - это мизер, который мы должны сделать", - сказал он.

По его словам, именно на такие предприятия необходимо прежде всего направлять сырье для переработки. Таким образом они будут загружены еще больше, а бюджет получит дополнительные поступления от налогов. "Вот какая должна быть политика, а не то, что мы держимся за заводы, которые работают хуже, двадцать с лишним лет новейшей истории", - подчеркнул Александра Лукашенко.

Президент поручил проанализировать все молокоперерабатывающие комбинаты по тому, какую зарплату они платят работникам, по какой стоимости закупают сырье и какие платят отчисления в бюджет. Отстающие производства следует закрыть или модернизировать, чтобы они давали глубокую переработку продукции.

Однако Александру Лукашенко рассказали, что из-за большой кредитной нагрузки Туровскому комбинату позволили уплачивать налог на прибыль по меньшей ставке. Поэтому местным властям не выгодно поставлять сюда большие объемы сырья. Президент поручил детально изучить ситуацию и доложить, как ее можно разрешить. "Если кто-то гробит сырье на плохих перерабатывающих предприятиях, сядет в тюрьму, а правительство выгоню", - пригрозил он.

Вместе с тем, президент обратил внимание на то, что комбинат за свои средства строит жилье рабочим, а те постепенно возмещают эти расходы из своей зарплаты. При этом решается вопрос закрепления специалистов на комбинате. Александр Лукашенко предложил изучить перспективы применения такого опыта на других предприятиях.