Лента RSS
Подписаться на ленту
28 апреля 2018, суббота, 10:23
+17°C
Завтра +24°C
+17°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,01
  • € 2,43
28. 04. 2018

Лукашенко пригрозил посадками и разгоном правительства

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 апреля во время поездки в Житковичский район посетил ОАО «Туровский молочный комбинат», где ему доложили о выполнении поручений по увеличению мощности переработки молока, выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью по новейшим технологиям в стране в целом, а также в области и на комбинате.

смотрите также Лукашенко призвал не скупиться на реконструкцию моста в Житковичах

Главе государства рассказали о реализации инвестпроекта по запуску второй производственной мощности, производственно-технических характеристиках, финансово-экономическом состоянии и перспективах развития предприятия. Было отмечено, что Туровский комбинат - одно их самых успешных производств в регионе, сообщили в Администрации президента.

Предприятие смогло за несколько месяцев значительно нарастить объемы собственной сырьевой базы за счет укрепления дисциплины в хозяйствах, грамотного распределения ресурсов и подбора кормов. Президент отметил, что именно поэтому требует обеспечивать порядок на сельхозпредприятиях. "Дисциплина и порядок - это наше спасение. И 25% сокращения затрат в сельском хозяйстве - это мизер, который мы должны сделать", - сказал он.

По его словам, именно на такие предприятия необходимо прежде всего направлять сырье для переработки. Таким образом они будут загружены еще больше, а бюджет получит дополнительные поступления от налогов. "Вот какая должна быть политика, а не то, что мы держимся за заводы, которые работают хуже, двадцать с лишним лет новейшей истории", - подчеркнул Александра Лукашенко.

Президент поручил проанализировать все молокоперерабатывающие комбинаты по тому, какую зарплату они платят работникам, по какой стоимости закупают сырье и какие платят отчисления в бюджет. Отстающие производства следует закрыть или модернизировать, чтобы они давали глубокую переработку продукции.

Однако Александру Лукашенко рассказали, что из-за большой кредитной нагрузки Туровскому комбинату позволили уплачивать налог на прибыль по меньшей ставке. Поэтому местным властям не выгодно поставлять сюда большие объемы сырья. Президент поручил детально изучить ситуацию и доложить, как ее можно разрешить. "Если кто-то гробит сырье на плохих перерабатывающих предприятиях, сядет в тюрьму, а правительство выгоню", - пригрозил он.

Вместе с тем, президент обратил внимание на то, что комбинат за свои средства строит жилье рабочим, а те постепенно возмещают эти расходы из своей зарплаты. При этом решается вопрос закрепления специалистов на комбинате. Александр Лукашенко предложил изучить перспективы применения такого опыта на других предприятиях.

Это Интересно
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Правительство — это такие люди, которые берут наши деньги, часть оставляют себе, а на остальные создают нам проблемы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.