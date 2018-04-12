Председатель ФПБ приветствует «антитунеядский» декрет

Декрет №1 "О содействии занятости" является важным и нужным документом, поскольку направлен на решение вопроса занятости людей. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время онлайн-конференции 27 апреля.

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По его словам, принятие декрета - одна из мер, которая будет способствовать легальности трудоустройства. При этом при разработке документов по этому вопросу сама ФПБ предложила существенно расширить категории людей, которые не будут относиться к не занятым в экономике и к которым не будут применяться нормы декрета №1. Среди них - уволенные по сокращению или недавно окончившие учебное заведение, передает БелТА.

Также ФПБ создает базу данных о вакансиях по всей стране. На профсоюзном портале 1prof.by появится сервис, где будут аккумулироваться данные о вакансиях всех центров занятости. «В этой базе будет оперативная информация о вакансиях, которые будут поступать практически в онлайн-режиме от всех наших первичных профсоюзных организаций», - сказал Михаил Орда.