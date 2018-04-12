Лукашенко заранее поздравил белорусов с Первомаем

Президент Беларуси Александр Лукашенко заранее поздравил белорусов с Праздником труда, который отмечается 1 мая. Соответствующее поздравление 28 апреля опубликовала Администрация главы государства.

По его словам, этот день отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им, а потому подчеркивает необходимость и важность любой профессии.

Президент также отметил, что добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле являются главными чертами национального характера белорусов. «Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед», - подчеркнул он.