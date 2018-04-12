В Минске начала работать фотофиксация нарушений парковки

Машины ГАИ с приборами фотофиксации нарушений парковки начали работать в Минске, сообщил 27 апреля замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов. По его словам, в каждом районе города заработали комплексы "Паркрайт", которые автоматически фиксируют нарушения правил остановки и стоянки.

«Не сотрудник нажимает на кнопку при виде стоящей с нарушением машины, а прибор сам фиксирует», - сказал Андрей Зырянов, добавив, передает БелТА.

Комплекс установлен в салоне служебной машины ГАИ и фиксирует номерные знаки. Говоря о "правиле пяти минут", представитель ГАИ подчеркнул, что машины с прибором проезжают в одном месте два раза - фиксируют нарушение дважды. При повторном проезде данные направляются в базу, информация после поступает в структуру ГАИ, которая будет готовить постановления по штрафам. После этого нарушителям будут высылаться письма.

В первую очередь планируется отрабатывать центральную часть города и Национальный аэропорт Минск. Штраф за нарушение правил парковки и стоянки составляет одну базовую величину (24,5 рубля).

В будущем планируется доработать приборы и касательно парковки на местах для инвалидов.