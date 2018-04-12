США продлили приостановку санкций в отношении белорусских компаний

Министерство финансов США 27 апреля объявило о продлении до 30 октября частичной приостановки действия санкций в отношении компаний "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американский филиал, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно".

Все операции, запрещенные указом президента США 13405" от 16 июня 2006 года о введении санкций против этих компаний, их дочерних предприятий и активов, принадлежащих им более чем наполовину, разрешаются, если не подпадают под особо оговоренные исключения.

При этом любая собственность и активы указанных компаний остаются блокированными и не могут быть переданы, выплачены, экспортированы, изъяты или как-либо иначе использованы. Кроме того, при посредничестве этих компаний запрещены прямые или косвенные сделки с другими лицами, находящимися под американскими санкциями. Американцам, вступающим в деловые отношения с ними, придется подробно отчитываться перед о сделках или пакетах сделок на общую сумму более 50 тыс. долларов.