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28. 04. 2018

Лукашенко не нужна инфляция «как в Европе или в Америке»

Александр Лукашенко Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 апреля на совещании в Житковичском райисполкоме поручил к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4% в год. По его словам, в Беларуси сейчас нет основания для роста цен.

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"Только одна причина - чтобы в карман торгашам больше положить. Не надо этого допускать. Контролируйте", - сказал он, передает БелТА.

При этом, отметил глава государства, инфляция в 1,5%, «как в Европе или в Америке», пока не нужна, так как «еще не настолько сегодня нащупали рыночным образом ту цену, при которой будет рентабельной та или иная продукция».

Александр Лукашенко также подчеркнул важность конкуренции в торговле, чтобы не было монополизма.

 

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