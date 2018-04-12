Лукашенко не нужна инфляция «как в Европе или в Америке»

Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 апреля на совещании в Житковичском райисполкоме поручил к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4% в год. По его словам, в Беларуси сейчас нет основания для роста цен.

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"Только одна причина - чтобы в карман торгашам больше положить. Не надо этого допускать. Контролируйте", - сказал он, передает БелТА.

При этом, отметил глава государства, инфляция в 1,5%, «как в Европе или в Америке», пока не нужна, так как «еще не настолько сегодня нащупали рыночным образом ту цену, при которой будет рентабельной та или иная продукция».

Александр Лукашенко также подчеркнул важность конкуренции в торговле, чтобы не было монополизма.