Лукашенко: не будет дисциплины - перевернут, как в Армении или в Украине

Жители Беларуси способны сделать свою страну действительно цветущим краем, однако для этого необходимо прилагать усилия и поддерживать исполнительскую дисциплину. Об этом заявил 28 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Житковичском райисполкоме.

"Не будет дисциплины, будете искать объективные причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине, или вообще на куски разорвут. Будет как в 1993-1994 годах, когда вы тут Полесскую республику хотели создать. Благо, что полешуки не глупые люди", - отметил он, передает БелТА.

По его словам, требования к дисциплине на предприятиях будут значительно ужесточаться. "Дисциплина будет ужесточаться значительно. Нет дисциплины - нечего работать. Дисциплина и технология!" - подчеркнул Александр Лукашенко, говоря о проблеме пьянства.

Президент также обратил внимание на проблемные моменты с долгами на предприятиях, чтобы даже при условии реструктуризации тех или иных долгов обеспечивался возврат займов и в целом эффективная работа. Глава государства особо отметил недопустимость браконьерства и коррупции. "Руководитель должен быть чист, как стекло. Чтобы никто не подкопался", - сказал он.

Коснулся глава государства и развития предпринимательской инициативы. Напомнив о либерализации условий ведения бизнеса, он заявил, что с руководителей будет жесткий спрос за обеспечение надлежащих условий труда и безопасности в целом. "Если вы видите, что руководитель не тянет - не надо его там мучить. Начинайте закручивать гайки", - поручил Александр Лукашенко председателю райисполкома.