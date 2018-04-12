Натуральные компоненты VS химия: что нужно знать о составе зубных паст?

С недавнего времени белорусские стоматологи предлагаю пациентам применять зубные пасты с ферментами. Эти вещества делают чистку зубов более эффективной. Ведущий специалист отдела науки и медицинских программ R.O.C.S. Нина Новик объяснила, что такое ферментативная чистка зубов и какие именно ферменты входят в состав современных зубных паст.

Способность ферментов улучшать эффективность чистки даказана во многих клинических исследованиях. Папаин и бромелаин, ферменты, получаемые из папайи и ананаса, мягко и бережно растворяют зубной налет, повышая качество ухода за полостью рта. Помимо этого, ферментные составы существенно снижают воспаление десен. Впервые добавлять ферменты в зубные пасты стали в начале прошлого века.

Однако технологические возможности тех лет не всегда позволяли сохранить активность вещества. В водной среде, которая присутствует в зубных пастах происходит самопереваривание протеолитических ферментов, кроме того срок хранения был слишком скромным – всего 6 месяцев. За последние 20 лет сразу несколько компаний вывели на рынок ферментативные зубные пасты, содержащие ферменты папаин и бромелаин, антибактериальный лизоцим. Среди многих известных ферментов, бромелаин привлек внимание разработчиков зубной пасты R.O.C.S. не случайно. Он обладает выраженным противовоспалительным действием, положительно влияет на гемодинамику, а противоналетные свойства обеспечивают насыщение эмали минералами.

Так как далеко не все и не всегда чистят зубы правильно, (например, одна из часто встречающихся ошибок связана с излишним давлением на зубы, что может приводить к развитию повышенной чувствительности зубов), применение низкоабразивных ферментативных паст повысит уровень гигиены полости рта и снизит риск развития воспалительных заболеваний десен.

Помимо ферментов состав некоторых современных зубных паст усилен минералами и ксилитом для максимальной защиты зубов от кариеса, такой комплексный подход к продуктам гигиены сделает чистку зубов наиболее эффективной для сохранения здоровья зубов на долгие годы.