МАЗ предоставит скидку в 10 000 рублей за утилизацию старого авто

Минский автозавод запустил программу по утилизации старых автомобилей. За списание подержанной машины будет предоставлена скидка в 10 000 рублей на покупку нового грузовика с мотором Weichai Power класса Евро-5. Программа призвана ускорить обновление автопарка в Беларуси и улучшить экологическую обстановку в стране, рассказали в ОАО «МАЗ».

Программа будет действовать по всей Беларуси. Получить скидку могут владельцы старых автомобилей полной массой не менее 3 тонн, сняв их с учета для утилизации. Причем это касается автотехники любого года выпуска и производителя. Чтобы подтвердить списание автомобиля, нужно предоставить копию учетной карточки ГАИ с отметкой о снятии транспортного средства для утилизации. При этом сам автомобиль можно оставить себе – разобрать на запчасти или сдать на металлолом.



Скидку в 10 000 рублей можно использовать на покупку нового грузовика с двигателем МАЗ-Weichai экологического класса Евро-5. При этом на Минском автозаводе предлагают выбрать любую модель и модификацию грузовика с моторами совместного производителя. Предложение должно заинтересовать юрлиц – в первую очередь, владельцев автопарков.



«Программа по утилизации старых автомобилей призвана стимулировать обновление белорусского автопарка – прежде всего, переход на стандарт Евро-5. Соответственно, это приведет и к уменьшению объемов выбросов в атмосферу, – пояснили в ОАО «МАЗ». – Сейчас на белорусских дорогах достаточно часто можно встретить машины устаревших экологических классов. Инициатива по их утилизации должна изменить эту ситуацию к лучшему».



Как пояснили на предприятии, количество автотехники, которая будет списана на утилизацию по программе, ограничено. Если спрос на грузовики с агрегатами Weichai превысит планируемый автопроизводителем объем, программу могут завершить раньше срока.



Минский автозавод сейчас увеличивает выпуск грузовиков с двигателями Weichai, которые хорошо себя зарекомендовали в разных странах мира. При этом станции техобслуживания автомобилей МАЗ в России, Украине и Беларуси получили право обеспечивать гарантийное и послегарантийное обслуживание двигателей Weichai.



«Грузовики с двигателями Weichai пользуются большим спросом. Их отличают экологичность, экономия топлива и высокий ресурс (не менее 1 млн. км), – пояснили на Минском автозаводе. – Кроме того, всем покупателям предоставляется бесплатное техническое обслуживание двигателя – ТО-1 и ТО-2 – за счет производителя. А это сейчас как раз и выступает одним из важных факторов при выборе грузовой автотехники».



Напомним, МАЗ вместе с Weichai строят в индустриальном парке «Великий камень» моторный завод. На нём будут выпускать дизельные двигатели для грузовиков, автобусов и спецмашин. Проектная мощность – до 20 тыс. моторов в год. Владельцем завода выступает ООО «МАЗ-Вейчай», созданное Минским автозаводом (30% уставного капитала) и Weichai (70%). Совместное предприятие будет работать как резидент, пользуясь льготами и преференциями, предусмотренными Указом главы государства № 166 от 12 мая 2017 года. Около трети продукции планируется поставлять в другие страны.