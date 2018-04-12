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28. 04. 2018

Porsche увеличивает оборот и операционный результат в первом квартале

Дальнейший рост: компания Porsche AG в первые три месяца 2018 года увеличила продажи, оборот и операционный результат. Производитель спортивных автомобилей передал клиентам около 63 500 автомобилей (+6%), оборот вырос на 8 процентов до 5,9 миллиардов евро. Операционный результат достиг 976 миллионов евро (+1%), а операционная прибыль составила 16,4 процента.

«Этот успешный первый квартал является солидной основой для следующих месяцев», - говорит Лутц Мешке, заместитель председателя правления Porsche AG и член правления, отвечающий за финансы и информационные технологии. По мнению Мешке, на положительном результате сказались такие факторы, как увеличение объемов, микс-эффекты и развитие направлений, которые сопровождают производство автомобилей - например, послепродажное обслуживание и консалтинговые услуги MHP и Porsche Consulting. С другой стороны, существует значительная финансовая нагрузка в результате высоких инвестиций в будущее; сказалась также неблагоприятная ситуация на валютном рынке.

Оливер Блуме, председатель правления Porsche AG: «Очень хороший результат подтверждает верность нашей продуктовой стратегии. Новые поколения Panamera и Cayenne доказали свою популярность среди клиентов, равно как и наши новые модели 911 GT». Кроме того, Блуме считает очень важной связь прибыльности и социальной ответственности. «Для нас не главное просто устанавливать рекорд за рекордом. Мы стремимся к плодотворному росту – с хорошей прибыльностью и сохранением рабочих мест», - говорит Блуме. К концу первого квартала количество сотрудников компании выросло до 30 335 человек, а год назад оно составляло 28 249 человек (+7%).

«Мы хотим не просто производить автомобили, а обеспечивать эксклюзивную и спортивную мобильность. Для достижения этой цели мы осуществляем солидные инвестиции. Однако в этот переходный момент наша цель заключается в сохранении прибыльности», - подчеркивает Лутц Мешке. Стратегическая цель по доходности в размере 15 процентов должна быть достигнута по итогам всего 2018 финансового года. Porsche ожидает следующий импульс продаж с выходом на рынок Mission E, первого спорткара с полностью электрическим приводом.

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