Что изменится в Беларуси с 1 мая?

Беларусь с 1 мая ждет целая череда изменений: новые тарифы и цены, повышение различных ставок и показателей. Телеграф собрал воедино все первомайские изменения.

БПМ, МПБ и иже с ними

Так, с 1 мая установлен новый бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения в ценах марта 2018 года в расчете на месяц в размере 206,58 рубля. Новый БПМ для трудоспособного населения составит 229,78 рубля, пенсионеров - 157,5, студентов - 199,75, детей в возрасте до трех лет - 132,98, детей в возрасте от трех до шести лет - 183,35, детей в возрасте от 6 до 18 лет - 223,91.

Также с 1 мая установлены размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава в средних ценах марта в расчете на месяц на период с 1 мая по 31 июля.

Так, минимальный потребительский бюджет для трудоспособного населения составит 437,85 рубля, пенсионеров - 342,56, студентов - 322,41, детей в возрасте до трех лет - 277,73, детей в возрасте от трех до шести лет - 359,22, детей в возрасте от 6 до 18 лет - 370,38, на одного члена семьи из четырех человек - 340,56, молодой семьи из трех человек - 369,99.

Вслед за БПМ будут повышены и детские пособия. Единовременное пособие при рождении первого ребенка составит 2065,8 рублей, при рождении второго и последующих детей - 2892,12 руб. Женщинам, которые стали на учет в женской консультации до 12-недельного срока беременности, положена выплата в размере 206,58 рублей.

Что касается ежемесячных пособий, с 1 мая выплаты семья на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет составит 103,29 рублей. Размер пособия на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством, будет следующим: на ребенка-инвалида старше 3 лет - 144,61 рублей, на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида), - 103,29 рублей. Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных ВИЧ, - 144,61 рублей.

Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет составит: с первой и второй степенью утраты здоровья и с третьей и четвертой степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет - 206,58 рублей, с третью и четвертой степенью утраты здоровья после того, как ребенку исполнилось 3 года - 247,90 рублей.

Пенсионеры заживут…

Кроме того, с 1 мая в Беларуси вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии. Согласно президентскому указу, произойдет перерасчет трудовых пенсий, в результате чего они увеличатся в среднем на 5,4%. Указ № 142 «О повышении пенсий» предусматривает перерасчет трудовых пенсий с 1 мая в связи с ростом средней зарплаты работников в Беларуси. Это будет сделано путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней зарплаты работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий.

Кроме того, Белорусская железная дорога по традиции предоставит пенсионерам льготы на проезд в поездах региональных линий экономкласса. С 1 мая по 30 сентября они смогут ездить в электричках с 50-процентной скидкой.

Такая льгота не действует в поездах региональных линий бизнес-класса и в поездах городских линий. Чтобы приобрести билет со скидкой в 50%, пассажиру следует иметь при себе оригинал пенсионного удостоверения.

Курить станет дороже

С 1 мая произойдет очередное подорожание сигарет, которое коснется преимущественно продукции Гродненской табачной фабрики «Неман». Так, сигареты Pall Mall Superslims Azure, Superslims Violet подорожают до 1,95 рубля, Pall Mall Red, Blue, Silver и Azure – до 2,1 рубля. Стоимость Rothmans Blue, Blue+, Azure и Azure+ увеличится до 2,25 рубля. Rothmans Demi Click Amber подорожают до 1,91 рубля.

Также вырастут в цене сигареты Luckies Red, Silver, Blue – до 2,95 рубля, Luckies Click&Roll, Kent Blue, HD Navy Blue, HD Blue, HD White, HD Silver, Navy Blue, White и Silver – до 3 рубдя. Другие виды Kent, например, Nanotek Blue или Mode Silver, будут стоить 2,7 рубля и 2,8 рубля. Цена сигарет Vogue увеличится до 3,3 рубля.

Сигареты компании «Табак-инвест» Winston XSlims Green Impulse будут продавать по цене 2,75 рубля. А «Беларусьторг» поднимет на 5 копеек стоимость сигарет Kent Mode Blue и Kent Mode Silver – с 1 мая они будут стоить 2,7 рубля.

…звонить тоже

Мобильный оператор МТС с 1 мая повышает стоимость услуг связи. Стоимость основных услуг сотовой связи увеличится на 3% по сравнению с текущими тарифами.

Повышение цен в МТС объяснили развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для роста качества оказываемых услуг.

Между тем на линейке тарифов "4G" компания продолжит предоставлять скидки на абонентскую плату для новых и действующих клиентов до 31 мая.

Условия кредитования ужесточаются

С 1 мая вступает в силу новая инструкция Нацбанка о выдаче кредитов. В постановлении № 149 от 29 марта прописаны основные термины, касающиеся получения кредита (грейс-период, овердрафт, возобновляемая кредитная линия и так далее), уточнено, что кредиты физлицам могут выдавать лишь в рублях.

Относительно оценки кредитоспособности граждан вводится необходимость рассчитываться показатель долговой нагрузки для тех, кто пришел в банк за потребительским кредитом. Платежи по кредитам не должны превышать 40% от среднемесячного дохода. При определении доходов заявителей можно применять заявительный принцип предоставления физлицом этой информации. Если речь идет о выделении кредита на недвижимость, то предстоит рассчитать еще показатель обеспеченности кредита.

Также до подписания договора банки должны показать клиенту все важные условия по кредиту. Делаться это будет в одинаковой форме из 12 пунктов, исключение которых не допускается, а вот дополнить ее банк может. Информация об условиях кредитования не должна превышать одного листа шрифтом Times New Roman размером не менее 12 пунктов.

В форме должны быть указаны сумма кредита, валюта для ИП, срок и порядок его предоставления и погашения; размер процентов за пользование кредитом, порядок их определения и сроки уплаты; возможность и условия досрочного погашения; способы погашения, в том числе без взимания вознаграждения; обязанность кредитополучателя заключить иные договоры; способы обеспечения исполнения обязательств по кредиту и обязательные требования к такому обеспечению; цели, на которые кредит можно использовать; ответственность кредитополучателя за ненадлежащее исполнение условий кредитного договора, штрафные санкции; услуги, оказываемые банком за отдельную плату, их цена или порядок ее определения, и согласие кредитополучателя на их получение; иные условия предоставления и погашения кредита, включая уплату процентов за пользование им.

Нефть и газ

Беларусь с 1 мая повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Так, ставка экспортной пошлины на сырую нефть вырастет со 111,4 до 118,5 доллара за 1 тонну, на прямогонный бензин - с 61,2 до 65,1 доллара.

Пошлина на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла увеличится с 33,4 до 35,5 доллара за 1 тонну.

Также в мае, правда, уже после формирования нового правительства России, должно возобновиться обсуждение вопроса цен на российский газ для Беларуси. Как заявил белорусский вице-премьер Владимир Семашко, ситуация со стоимостью российского газа для Беларуси ненормальной. "Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда Союзное государство платит за газ более чем в два раза больше, чем платят в Смоленской области", - отметил он.

Ранее в Беларуси ожидали возобновления переговоров по газу в марте.

Да здравствует новый тариф!

Помимо этого, в Беларуси впервые с 1 мая впервые начнет действовать тариф на электроэнергию "Белэнерго", используемую для зарядки электромобилей. Тариф составляет 0,15693 рубля (без НДС) за 1 кВт·ч, что на 48% ниже общего тарифа для организаций, работающих в сфере услуг.

В МАРТ отметили, что установление тарифа направлено на стимулирование потребления электроэнергии электромобилями и, как следствие, замещение потребления нефтепродуктов, производимых из импортной нефти, электроэнергией, выработанной на отечественных электростанциях, в том числе БелАЭС. Тариф подлежит индексации на изменение курса рубля к доллару.

Тариф сопоставим с тарифом на электроэнергию для населения, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на ее выработку.

Госрегулированию подлежит сам тариф на электроэнергию, а тариф на оказание услуги по зарядке автомобилей хозяйствующий субъект будет определять самостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка с учетом затрат на покупку электроэнергии по тарифу и иных затрат на оказание услуги.

И о погоде…

1 мая в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по стране кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +10..+15°С, днем +22..+29°С, по северо-западу +20..+21°С.