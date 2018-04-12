В Минске на проезжей части выделят полосу для велосипедистов

Пилотный проект по выделению полосы для велосипедистов на проезжей части планируется реализовать в Минске, сообщил на пресс-конференции 28 апреля замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов. "Это непростой проект, есть много нюансов, которые нужно учесть. Ошибки могут привести к серьезным последствиям", - отметил он.

По его словам, сейчас проектировщики дорабатывают замечания, которые высказали сотрудники ГАИ. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время, и в летний период начнутся конкретные шаги по реализации проекта. Выделенная полоса должна появиться по улице Хоружей на участке от проспекта Независимости до улицы Куйбышева, передает БелТА.

Также в Минске в 2019 году может заработать городская система автоматического велопроката, рассказала зам начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Светлана Демешко. "Рассматривается два таких проекта, один предлагает "Мотовелозавод", второй - компания "А-100". Если решение будет принято в этом году, реализация проекта ожидается в следующем", - сказала она.

Для реализации проекта требуется выполнить большое количество технических условий, в том числе по устройству антивандальных систем, организации приема банковских карт.