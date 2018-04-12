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28. 04. 2018

Зиновский заявил о тревожных моментах в экономике

Источник фото: БелТА

Рост ВВП до 100 млрд долларов, к которому призывает президент, могут обеспечить новые отрасли экономики и развитие IT. Об этом заявил 28 апреля министр экономики Владимир Зиновский, комментируя итоги социально-экономического развития Беларуси в I квартале.

"На традиционных видах экономической деятельности вряд ли нам удастся это сделать", - сказал он, передает БелТА.

По его словам, привлечение прямых иностранных инвестиций приведет к развитию новых отраслей. В целом же информационные технологии должны внедряться в действующие и новые отрасли.

Говоря об итогах первого квартала 2018 года, министр отметил, что сейчас макроэкономические показатели находятся на удовлетворительном уровне, а намеченные показатели по годовым темпам роста пока выполняются.

Однако, подчеркнул, обольщаться такими темпами не приходится, так как есть тревожные моменты. В частности, в марте замедлился рост экономики страны.

"Мы должны производить новую, качественную продукцию, производить ее больше и продавать, чтобы сохранить и увеличить прогнозируемый ВВП, создав тем самым базу для 2019 и 2020 годов, успешного окончания нынешней пятилетки", - добавил Владимир Зиновский.

 

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