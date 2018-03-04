Отравление Скрипаля: в Британии не установили происхождение Новичка

Британские специалисты не смогли установить страну происхождения нервно-паралитического вещества Новичок, использованного для отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом во вторник, 3 апреля, завил глава химической лаборатории в Портон-Даун Гарри Ейткенхед, передает Skynews.
По его словам, вывод о связи России и Новичка основан на данных британской разведки.
"Мы смогли идентифицировать это как "новичок", идентифицировать как боевое нервно-паралитическое вещество", - заявил исполнительный директор лаборатории.
По его словам, химики не смогли определить "точный источник" происхождения вещества. После этого ученые предоставили данные правительству, "которое потом использовало множество источников, чтобы прийти к выводу, к которому пришло".
Ейткенхед объяснил, что для того, чтобы установить происхождение яда, была нужна "дополнительная информация". Ее власти Великобритании получили, в том числе, с закрытых источников и от разведки.
"Наша работа - предоставить научное обоснование того, что представляет собой этот конкретный нервно-паралитический агент. Мы определили, к какому конкретному классу веществ он относится, и это боевое отравляющее вещество, но это не наша работа - установить место его происхождения", - заявил он.
В то же время Ейткенхед отметил, что процесс создания подобного вещества достаточно сложный. Это, по его мнению, может свидетельствовать о том, что к нему было причастно какое-то государство, а не частная группа лиц.
Также глава лаборатории отметил, что антидота от яда, использованного против Скрипаля, в распоряжении британских специалистов нет.
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Источник: korrespondent.net
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