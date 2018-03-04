04 апреля 2018, среда, 02:21
+17°C
Завтра +18°C
+17°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,41
03. 04. 2018

Воевавший за ДНР венгр получил два года условно

Гражданина Венгрии, который воевал на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно. Это первый приговор венгерского суда в подобном деле.

В частности, указано, что суд города Сексард в Венгрии во вторник, 3 апреля, признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном приобщении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях" и приговорил к условному сроку наказания.

Как сообщается, Кристиана Л. задержали в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне так называемой ДНР.

Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, контролируемую пророссийскими сепаратистами, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получил финансовое вознаграждение за "службу", говорится в сообщении.

Объясняя мягкий приговор, судья отметил, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы. Согласно венгерскому законодательству, группировки пророссийских сепаратистов на Донбассе считаются незаконными вооруженными формированиями.

Ранее сообщалось, что убитого бойца ДНР Гиви вызвали в украинский суд через газету.

Источник: Украинская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.