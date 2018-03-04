Воевавший за ДНР венгр получил два года условно

Гражданина Венгрии, который воевал на стороне пророссийских сепаратистов на Донбассе, приговорили к двум годам заключения условно. Это первый приговор венгерского суда в подобном деле.
В частности, указано, что суд города Сексард в Венгрии во вторник, 3 апреля, признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в "запрещенном приобщении к вооруженной группе, участвующей в вооруженных столкновениях" и приговорил к условному сроку наказания.
Как сообщается, Кристиана Л. задержали в прошлом году в аэропорту Будапешта, куда он вернулся после участия в боевых действиях против украинской армии на Донбассе на стороне так называемой ДНР.
Бывший полицейский поехал на территорию Донбасса, контролируемую пророссийскими сепаратистами, где присоединился к незаконным вооруженным формированиям, прошел обучение и получил финансовое вознаграждение за "службу", говорится в сообщении.
Объясняя мягкий приговор, судья отметил, что подобное преступление рассматривается в Венгрии впервые и подзащитный не осознавал, что нарушает венгерские законы. Согласно венгерскому законодательству, группировки пророссийских сепаратистов на Донбассе считаются незаконными вооруженными формированиями.
Ранее сообщалось, что убитого бойца ДНР Гиви вызвали в украинский суд через газету.
Источник: Украинская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Трагедия в Кемерово
Опубликованы новые видео пожара в Кемерово
Потерявший в пожаре в Зимней вишне семью Игорь Востриков показал несколько видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы начало пожара и эвакуация из горящего торгового центра.
-
Трагедия в Кемерово
Глава МЧС заявил о безответственности руководства ряда ТЦ
Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" отметил безответственное отношение руководства ряда проверенных мест массового скопления людей к соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности.
-
Трагедия в Кемерово
ТЦ "Зимняя вишня" построили самовольно: задержан седьмой фигурант дела
В Кемерово задержали седьмого фигуранта уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» - начальника инспекции строительного надзора по Кемеровской области Танзилию Комкову. Оказалось, что здание ТЦ было построено самовольно, без разрешения на строительство, но руководитель стройнадзора закрыла на это глаза.
-
Трагедия в Кемерово
Трое из 67 пропавших после пожара в Кемерово оказались живы
Три человека, которые числились пропавшими после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерово, нашлись. Они живы. Об этом 29 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
-
Трагедия в Кемерово
Поисковая операция в "Зимней Вишне" завершена: найдены останки 64 человек
Сегодня днем работники МЧС завершили поисковую операцию в торговом центре «Зимняя Вишня» в российском городе Кемерово. Они обнаружили останки всех погибших – 64 человек (23 взрослых и 41 ребенка). Все они были переданы в Следственный комитет, опознан 21 погибший.