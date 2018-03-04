В Казахстане почти 200 человек отравились мороженым

В инфекционную больницу города Шымкент в Казахстане госпитализированы 188 человек, съевших мороженое в местном кафе. Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области во вторник, 3 апреля.
"Первые данные экспертизы показали, что причиной отравления стало заражение продукции возбудителями сальмонеллеза, он обнаружен в 24 из 25 обследуемых ингредиентов мороженого. В некоторых продуктах обнаружен стафилококк", – говорится в сообщении.
Во время проверки субъекта предпринимательства были выявлены грубые нарушения санитарных норм. В частности, смесь для мороженого готовилась в помещении частного дома, где не соблюдались санитарно-гигиенические требования, а готовую смесь привозили на место реализации в пятилитровых пластиковых бутылках на личном автотранспорте, а не в рефрижераторах, как требуется.
Помимо этого, у всех 12 сотрудников кафе отсутствовали медицинские книжки с прохождением медосмотра и допуском к работе, за исключением одного продавца.
Массовое отравление произошло в конце минувшей недели, когда в областную инфекционную больницу стали обращаться люди после употребления мороженого, купленного в одной из торговых точек города. Всем пострадавшим был поставлен предварительный диагноз – острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция.
Ранее во Львовской области восемь человек отравились тортом. Позже у пострадавших нашли сальмонеллез.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Трагедия в Кемерово
Опубликованы новые видео пожара в Кемерово
Потерявший в пожаре в Зимней вишне семью Игорь Востриков показал несколько видео с камер наблюдения, на которых зафиксированы начало пожара и эвакуация из горящего торгового центра.
-
Трагедия в Кемерово
Глава МЧС заявил о безответственности руководства ряда ТЦ
Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко в программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" отметил безответственное отношение руководства ряда проверенных мест массового скопления людей к соблюдению требований пожарной и промышленной безопасности.
-
Трагедия в Кемерово
ТЦ "Зимняя вишня" построили самовольно: задержан седьмой фигурант дела
В Кемерово задержали седьмого фигуранта уголовного дела о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» - начальника инспекции строительного надзора по Кемеровской области Танзилию Комкову. Оказалось, что здание ТЦ было построено самовольно, без разрешения на строительство, но руководитель стройнадзора закрыла на это глаза.
-
Трагедия в Кемерово
Трое из 67 пропавших после пожара в Кемерово оказались живы
Три человека, которые числились пропавшими после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя Вишня» в Кемерово, нашлись. Они живы. Об этом 29 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
-
Трагедия в Кемерово
Поисковая операция в "Зимней Вишне" завершена: найдены останки 64 человек
Сегодня днем работники МЧС завершили поисковую операцию в торговом центре «Зимняя Вишня» в российском городе Кемерово. Они обнаружили останки всех погибших – 64 человек (23 взрослых и 41 ребенка). Все они были переданы в Следственный комитет, опознан 21 погибший.