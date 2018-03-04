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03. 04. 2018

В Казахстане почти 200 человек отравились мороженым

В инфекционную больницу города Шымкент в Казахстане госпитализированы 188 человек, съевших мороженое в местном кафе. Об этом сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области во вторник, 3 апреля.

"Первые данные экспертизы показали, что причиной отравления стало заражение продукции возбудителями сальмонеллеза, он обнаружен в 24 из 25 обследуемых ингредиентов мороженого. В некоторых продуктах обнаружен стафилококк", – говорится в сообщении.

Во время проверки субъекта предпринимательства были выявлены грубые нарушения санитарных норм. В частности, смесь для мороженого готовилась в помещении частного дома, где не соблюдались санитарно-гигиенические требования, а готовую смесь привозили на место реализации в пятилитровых пластиковых бутылках на личном автотранспорте, а не в рефрижераторах, как требуется.

Помимо этого, у всех 12 сотрудников кафе отсутствовали медицинские книжки с прохождением медосмотра и допуском к работе, за исключением одного продавца.

Массовое отравление произошло в конце минувшей недели, когда в областную инфекционную больницу стали обращаться люди после употребления мороженого, купленного в одной из торговых точек города. Всем пострадавшим был поставлен предварительный диагноз – острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция.

Ранее во Львовской области восемь человек отравились тортом. Позже у пострадавших нашли сальмонеллез.

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Источник: korrespondent.net

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