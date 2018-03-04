Штурмовик США разбился в Африке во время учений

Штурмовик Harrier Корпуса морской пехоты США разбился в Джибути на востоке Африке. Об этом сообщает Fox News во вторник, 3 апреля.

По данным телеканала, штурмовик вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier выполнял учебный полет. Катастрофа произошла сразу после взлета самолета из аэропорта Джибути-Амбули.

Пилот успел катапультироваться, но получил травмы и был госпитализирован. На земле никто не пострадал. Инфраструктура аэропорта не повреждена.

Отмечается, что в Джибути на базе Кэмп Лемонье размещены около четырех тысяч американских военных.

Ранее у берегов Флориды упал истребитель F/A-18 во время тренировочного полета. Оба пилота катапультировались, но скончались в госпиталеот полученных травм.

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Источник: korrespondent.net