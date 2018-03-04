Путин заявил о возможном производстве Новичка в 20 странах

Около 20 стран в мире могут производить вещества, которыми могли быть отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери.

Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Интерфакс во вторник, 4 апреля.

По словам Путина, об инциденте со Скрипалем он узнал из СМИ.

"Мы вскользь затронули тему. Господин президент поставил вопросы на этот счет. Я ему изложил нашу позицию... Хочу к этому только добавить – по данным международных экспертов, примерно в 20 странах мира могут производиться подобные нервно-паралитические вещества", – сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что британские специалисты не смогли установить страну происхождения вещества Новичок, использованного для отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщил глава химической лаборатории в Портон-Даун Гарри Ейткенхед. По его словам, вывод о связи России и Новичка основан на данных британской разведки.

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Источник: korrespondent.net