В Харьковской области под руководством оперативного командования Восток начались масштабные командно-штабные учения по территориальной обороне, которые продлятся до 5 апреля. Об этом сообщает Минобороны в среду, 3 апреля.

"В рамках практического мероприятия в Богодуховском районном военкомате успешно осуществлен призыв из запаса воинов-резервистов, которые временно стали в ряды роты охраны военного учреждения", – говорится в сообщении.

Уже в среду, 4 апреля, состоится практическая фаза учений по территориальной обороне и выполнение бойцами роты охраны Богодуховского районного военкомата боевых стрельб из стрелкового оружия, отработка ими специальных тактических упражнений, условное обезвреживание вражеских мин.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области начались учения резервистов

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ проводят совместные учения с иностранными военными во Львовской области.

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Источник: korrespondent.net