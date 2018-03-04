США выделят военную помощь странам Балтии на $170 млн

США окажут военную помощь Эстонии, Латвии и Литве в общей сложности на $170 млн. Об этом говорится в заявлении Белого дома во вторник, 3 апреля.

"США планируют предоставить почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также свыше $70 млн – на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы", – говорится в документе.

Также США намерены продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе в рамках двух специальных программ – Внешнее военное финансирование (FMF) и Международное военное образование и подготовка (IMET).

Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме лидеров стран Балтии – президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Литвы Далю Грибаускайте и президента Латвии Раймондса Вейониса. Стороны обсудили на переговорах сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.

Напомним, в декабре 2017 года Эстония получила ракеты Javelin на $33 млн. Тогда речь шла об улучшенных ракетах типа Block-1.

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Источник: korrespondent.net