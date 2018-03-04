Москва и Анкара договорились о ценах на ЗРК С-400

Москва и Анкара договорились о ценах на поставку зенитных ракетных комплексов С-400, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 3 апреля, на пресс-конференции по итогам встречи с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы ускорили производство и договорились по ценам, что чрезвычайно важно", − отметил Путин, добавив, что решение о форсировании поставок принято по инициативе Анкары.
Также Путин указал, что на сегодняшний день нет никаких преград для совместного производства комплексов.
"Это исключительно коммерческие вопросы, которые решаются на уровне хозяйствующих субъектов. Каких бы то ни было военно-политических соображений на этот счет у нас не существует и ограничений нет", − отметил российский лидер.
Напомним, в декабре 2017 года в Анкаре было подписано кредитное соглашение по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400. Турция купит две батареи российских ЗРК, которые будет обслуживать местный персонал.
Как сообщал Корреспондент.net, в июле 2017 года появилась информация о том, что Россия и Турция достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400, итоговая стоимость которой должна составить 2,5 миллиарда долларов. Отмечалось, что Россия направит в Турцию два дивизиона С-400, а еще два дивизиона будут произведены в Турции.
В сентябре прошлого года Анкара подтвердила, что поставки ЗРК С-400 российского производства в Турцию начнутся в течение двух лет.
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Источник: korrespondent.net
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