04 апреля 2018, среда, 02:21
+17°C
Завтра +18°C
+17°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,41
03. 04. 2018

Геращенко: В тюрьмах Украины сидят 23 россиянина

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко заявила в эфире 112 Украина, что на данный момент в украинских тюрьмах отбывают наказание 23 гражданина РФ, которые принимали участие в конфликте на востоке Украины.

"Действительно, сегодня в украинских тюрьмах отбывают наказание за тяжкие преступления против территориальной целостности, суверенитета те россияне, которые были задержаны, собственно, в результате войны за свое то или иное участие в конфликте под прикрытием так называемых "ополченцев". Но, очевидно, что это кураторы, а не "ополченцы", − отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что россиян, которые находятся в украинских тюрьмах, Киев готов передать для освобождения украинских заложников.

"Если российская сторона утверждает, что "нас там нет", то украинская сторона говорит, что нет, вы здесь есть. И сейчас 23 россиянина находятся в тюрьмах Украины, − указала первый заместитель председателя Рады.

Ранее Геращенко сообщила, что 4 апреля, состоится очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, где Украина поднимет вопрос освобождения заложников.

Геращенко рассказала, как будут освобождать политзаключенных из РФ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Каждый день, возвращаясь домой, Петр читал семейное положение жены в "Одноклассниках".
"Замужем" - значит все хорошо. "Разведена" - его дома ждет скандал.
Но когда он прочитал "Вдова", то понял, что она узнала про любовницу.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Зимняя олимпиада Пхенчхан-2018

Как вы оцениваете выступление белорусской олимпийской команды на олимпиаде в Пхенчхане

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.