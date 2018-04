В штаб-квартире Youtube произошла стрельба

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис компании.

We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.

О перестрелке в офисе компании также рассказали ее сотрудники.

"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", − написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.