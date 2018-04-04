В штаб-квартире Youtube произошла стрельба

В штаб-квартире YouTube в Калифорнии произошла стрельба. Правоохранители призвали местных жителей избегать Черри-Авеню, где располагается офис компании.
We are responding to an active shooter. Please stay away from Cherry Ave & Bay Hill Drive.— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 3 апреля 2018 г.
О перестрелке в офисе компании также рассказали ее сотрудники.
"Активная стрельба в штаб-квартире YouTube. Я с моего рабочего стола слышал выстрелы и видел, как бегут люди. Забаррикадировался с комнате с коллегами", − написал в подтвержденном аккаунте Twitter сотрудник компании Вадим Лаврусик.
Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.— Vadim Lavrusik (@Lavrusik) 3 апреля 2018 г.
Позже он сообщил, что в здание вошли полицейские и вывели его на улицу.
По информации ABC News, в результате инцидента госпитализировали пять человек. Стрельбу, по данным телеканала, устроила белая женщина в темной одежде с платком на голове.
По словам очевидцев, на месте происшествия находится подразделение спецназа, в здание вошел переговорщик. Над офисом компании кружат несколько вертолетов.
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Источник: korrespondent.net
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