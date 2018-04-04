Трамп подтвердил желание вывести войска из Сирии

Президент США Дональд Трамп, выступая на пресс-конференции 3 апреля, снова заявил о своем желании вывести американские войска из Сирии, сообщает Интерфакс.
По словам президента, решение будет приниматься после консультаций с партнерами США в коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".
"Мы будем принимать решение о том, что мы будем делать, в ближайшем будущем. Также мы будем консультироваться с группами наших людей, с нашими союзниками", − указал американский лидер.
Отметим, ранее CNN сообщил о расхождении во взглядах Пентагона и Трампа на операцию США в Сирии. В частности, по данным телеканала, командование американской армии занималось разработкой планов по отправке дополнительных войск в Сирию, когда Трамп заявил о намерении вывести военных из этой страны.
Ранее стало известно, что Трамп сообщил своим советникам о желании скорейшего вывода американских войск из Сирии.
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Источник: korrespondent.net
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